சென்னை விமானநிலையம் முதல் கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ ரெயில் முதல் பாதையில் 16.6 கிலோ மீட்டர் விரிவாக்கம் சாத்தியகூறுகள் குறித்து ஆய்வு தொடங்குகிறது