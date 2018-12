மாவட்ட செய்திகள்

பூஞ்சால நோய் தாக்குதலால் அறுவடைக்கு தயாரான ஆயிரக்கணக்கான எக்டேரில் நெற்பயிர்கள் பதராகும் அபாயம் - இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Thousands of hectares of paddy crop at risk patarakum

பூஞ்சால நோய் தாக்குதலால் அறுவடைக்கு தயாரான ஆயிரக்கணக்கான எக்டேரில் நெற்பயிர்கள் பதராகும் அபாயம் - இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை