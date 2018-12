மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் எச்சரிக்கை + "||" + Strict action against civilians during the New Year Eve celebration - Police Commissioner Amalraj warns

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் எச்சரிக்கை