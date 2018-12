மாவட்ட செய்திகள்

உசிலம்பட்டி அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது கார் மோதல், வாலிபர் பலி + "||" + Near Usilampatti On motorcycle, car collision, the young men killed

உசிலம்பட்டி அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது கார் மோதல், வாலிபர் பலி