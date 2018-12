மாவட்ட செய்திகள்

திருமானூரில் உயிர்பலி வாங்கும் மணல்குவாரியை நிரந்தரமாக மூடக்கோரி அரசியல் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Political parties demonstrated to permanently close the sandbag at Thirumannur

திருமானூரில் உயிர்பலி வாங்கும் மணல்குவாரியை நிரந்தரமாக மூடக்கோரி அரசியல் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்