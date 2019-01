மாவட்ட செய்திகள்

டிரான்ஸ்பார்மரில் பழுது நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டபோது தீ விபத்து; 2 தொழிலாளர்கள் படுகாயம் + "||" + Fire accident when involved in repair work on the transmitter

டிரான்ஸ்பார்மரில் பழுது நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டபோது தீ விபத்து; 2 தொழிலாளர்கள் படுகாயம்