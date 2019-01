மாவட்ட செய்திகள்

ரத்தவங்கி பணிகளில் உரிய கல்வித்தகுதி இல்லாதவர்களை நியமித்தது எப்படி? தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + How to set up a non-academic staff in blood banking jobs To the Government of Tamil Nadu The question of jurisdiction

ரத்தவங்கி பணிகளில் உரிய கல்வித்தகுதி இல்லாதவர்களை நியமித்தது எப்படி? தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு கேள்வி