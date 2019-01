மாவட்ட செய்திகள்

“சபரிமலையின் புனிதத்தை கெடுக்கும் வகையில் பினராயி விஜயன் செயல்படுகிறார்” எச்.ராஜா குற்றச்சாட்டு + "||" + "Pinarayi Vijayan is acting to spoil the sanctity of Sabarimala" H. Raja's charge

“சபரிமலையின் புனிதத்தை கெடுக்கும் வகையில் பினராயி விஜயன் செயல்படுகிறார்” எச்.ராஜா குற்றச்சாட்டு