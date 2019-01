மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க போலீசார் அனுமதி மறுத்ததாக கூறி பெண்கள் சாலை மறியல் 102 பேர் கைது + "||" + 102 people were arrested by the police for allegedly refusing to grant a petition in the collector's office

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க போலீசார் அனுமதி மறுத்ததாக கூறி பெண்கள் சாலை மறியல் 102 பேர் கைது