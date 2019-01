மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் நாராயண மடம் தெருவில் மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி கட்ட வேண்டும் நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு + "||" + Virudhunagar Narayana Math Street The overhead water trough should be constructed Petition to municipal administration

விருதுநகர் நாராயண மடம் தெருவில் மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி கட்ட வேண்டும் நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு