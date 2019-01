மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்ததும் கம்பிக்குடி கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை; கிராம சபைக் கூட்டத்தில் தங்கம் தென்னரசு எம்.எல்.ஏ. உறுதி + "||" + When DMK came to power, the steps to implement the kambikudi Canal Project

தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்ததும் கம்பிக்குடி கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை; கிராம சபைக் கூட்டத்தில் தங்கம் தென்னரசு எம்.எல்.ஏ. உறுதி