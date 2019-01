மாவட்ட செய்திகள்

பெண்கள் விடுதிகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தை முறையாக பின்பற்றக்கோரி வழக்கு; தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + The lawsuit for the proper arrangement of women's accommodation regulations

பெண்கள் விடுதிகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தை முறையாக பின்பற்றக்கோரி வழக்கு; தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்