மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடியில் ஓடும் ரெயிலில் இருந்து தூக்கி வீசிய பண்டலில் ரூ.37¼ லட்சம்; நகை வியாபாரியிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை + "||" + Rs 37 lakhs in the luggage carrying from the railway running in paramakudi Police investigation

பரமக்குடியில் ஓடும் ரெயிலில் இருந்து தூக்கி வீசிய பண்டலில் ரூ.37¼ லட்சம்; நகை வியாபாரியிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை