மாவட்ட செய்திகள்

இளம்பெண்ணிடம் நகை பறித்த முன்னாள் போலீஸ்காரருக்கு 5 ஆண்டு சிறை கோவில்பட்டி கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + The teenager threw jewelry 5 year prison for former policeman

இளம்பெண்ணிடம் நகை பறித்த முன்னாள் போலீஸ்காரருக்கு 5 ஆண்டு சிறை கோவில்பட்டி கோர்ட்டு தீர்ப்பு