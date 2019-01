மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே தோட்டத்துக்குள் புகுந்து யானைகள் அட்டகாசம் மக்காச்சோளம்– பேட்டரி மின்வேலி கம்பிகள் சேதம் + "||" + The elephants are rushed into the garden near Thalawadi

தாளவாடி அருகே தோட்டத்துக்குள் புகுந்து யானைகள் அட்டகாசம் மக்காச்சோளம்– பேட்டரி மின்வேலி கம்பிகள் சேதம்