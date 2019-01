மாவட்ட செய்திகள்

புயல் நிவாரணம் வழங்கக்கோரி அரசியல் கட்சியினர் உண்ணாவிரதம் வேதாரண்யம் அருகே நடந்தது + "||" + The political party had to hold a storm relief near Vedaranyam

புயல் நிவாரணம் வழங்கக்கோரி அரசியல் கட்சியினர் உண்ணாவிரதம் வேதாரண்யம் அருகே நடந்தது