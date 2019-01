மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் அருகே கிணற்றை தூர்வாரிய போது மனித எலும்புகள் கிடந்ததால் பரபரப்பு போலீசார் விசாரணை + "||" + The police are investigating the suspicion that human bones were lying in the drainage near Nagercoil

