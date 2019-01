மாவட்ட செய்திகள்

விபத்து வழக்குகளில் இழப்பீடு வழங்காததால் 8 அரசு பஸ்கள் ஜப்தி தர்மபுரியில் பரபரப்பு + "||" + 8 state buses in Jaffi Dharmapuri have not been given due compensation in the accident cases

விபத்து வழக்குகளில் இழப்பீடு வழங்காததால் 8 அரசு பஸ்கள் ஜப்தி தர்மபுரியில் பரபரப்பு