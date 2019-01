மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளாடுகள் வழங்கும் திட்டத்தில் 8 லட்சம் பேர் பயனடைந்துள்ளனர் அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் + "||" + 8 lakh beneficiaries have been benefitted in the scheme of floods, Minister Udumalai Radhakrishnan informed

வெள்ளாடுகள் வழங்கும் திட்டத்தில் 8 லட்சம் பேர் பயனடைந்துள்ளனர் அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தகவல்