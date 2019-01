மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டில் வீரர்களை பந்தாடிய காளைகள் போதிய பாதுகாப்பு இல்லாததால் பாதியில் நிறுத்தம் + "||" + In the Jallikattu, the Bandaritha bulls are stopped in half due to lack of adequate protection

ஜல்லிக்கட்டில் வீரர்களை பந்தாடிய காளைகள் போதிய பாதுகாப்பு இல்லாததால் பாதியில் நிறுத்தம்