வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு பதிலாக தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமிக்க சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி + "||" + Certification verification task to appoint temporary teachers instead of those who are involved in the strike

