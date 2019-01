மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளை திறந்து ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்த கோரி மாணவர்களுடன் பெற்றோர் சாலை மறியல் + "||" + Opening state schools and teachers picketing the parents with students demanding a lesson

அரசு பள்ளிகளை திறந்து ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்த கோரி மாணவர்களுடன் பெற்றோர் சாலை மறியல்