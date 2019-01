மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் கலெக்டரிடம் கிராம மக்கள் மனு + "||" + The villagers petitioned the collector to stop the building of the temple and block the construction of the house

கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் கலெக்டரிடம் கிராம மக்கள் மனு