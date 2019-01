மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயல் தாக்கி 75 நாட்கள் ஆகியும் நிவாரணம் வழங்காததால், 75 அடி உயர கோபுரத்தில் ஏறி மீனவர்கள் போராட்டம் + "||" + Fifty days after the attack on the Ghaz storm, the fishermen struggle to climb the 75-foot high tower

கஜா புயல் தாக்கி 75 நாட்கள் ஆகியும் நிவாரணம் வழங்காததால், 75 அடி உயர கோபுரத்தில் ஏறி மீனவர்கள் போராட்டம்