மாவட்ட செய்திகள்

விளை பொருட்களுக்கு உரிய விலை நிர்ணயிக்க கோரிக்கை: சாலையில் நெல்லை கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Request for fixing the price of the produce: The farmers demonstrated rice on the road

விளை பொருட்களுக்கு உரிய விலை நிர்ணயிக்க கோரிக்கை: சாலையில் நெல்லை கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்