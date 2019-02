மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா யாருடன் கூட்டணி என்பதை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் விளக்க வேண்டும் தம்பிதுரை பேட்டி + "||" + Ponadha Radhakrishnan should explain that he is a coalition with BJP

பா.ஜனதா யாருடன் கூட்டணி என்பதை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் விளக்க வேண்டும் தம்பிதுரை பேட்டி