மாவட்ட செய்திகள்

வல்லநாடு சரணாலயத்தில் வெளிமான்கள் எண்ணிக்கை 250 ஆக அதிகரிப்பு - வனச்சரகர் விமல்குமார் தகவல் + "||" + In the Vallanad Sanctuary, the number of deer population increased to 250 - Forestry Minister Vimalkumar informed

வல்லநாடு சரணாலயத்தில் வெளிமான்கள் எண்ணிக்கை 250 ஆக அதிகரிப்பு - வனச்சரகர் விமல்குமார் தகவல்