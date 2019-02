மாவட்ட செய்திகள்

ஜங்ஷன் மேம்பாலத்துக்கு தேவையான நிலத்தை பெற அனைத்து கோப்புகளும் ராணுவ அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு விட்டது அமைச்சர் தகவல் + "||" + All files have been sent to the Ministry of Defense to get the land needed for the junction expansion

ஜங்ஷன் மேம்பாலத்துக்கு தேவையான நிலத்தை பெற அனைத்து கோப்புகளும் ராணுவ அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு விட்டது அமைச்சர் தகவல்