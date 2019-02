மாவட்ட செய்திகள்

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப்பிரிவினருக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு - மராட்டிய அரசு + "||" + 10% reservation in education and employment for the backward general of the economy - the Maratha Government

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப்பிரிவினருக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு - மராட்டிய அரசு