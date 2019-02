மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அருகே கோவிலில் சாமி சிலைகளை திருடி விற்ற முன்னாள் செயல் அலுவலர் கைது + "||" + Former executive officer who stole Sami statues at the temple near Tiruchi arrested

திருச்சி அருகே கோவிலில் சாமி சிலைகளை திருடி விற்ற முன்னாள் செயல் அலுவலர் கைது