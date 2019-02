மாவட்ட செய்திகள்

பஸ் கவிழ்ந்த விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த கொத்தனாருக்கு ரூ.20½ லட்சம் நஷ்ட ஈடு தஞ்சை நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Rs 202 lakh compensation for Kothanar who was injured in a bus accident

