மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில், வருகிற 10-ந்தேதிகிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்ட தி.மு.க. செயலாளர் இல்ல திருமணம்மு.க.ஸ்டாலின் நடத்தி வைக்கிறார் + "||" + On the 10th arrival in Hosur Krishnagiri West District DMK Secretary not married MK Stalin is conducting

ஓசூரில், வருகிற 10-ந்தேதிகிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்ட தி.மு.க. செயலாளர் இல்ல திருமணம்மு.க.ஸ்டாலின் நடத்தி வைக்கிறார்