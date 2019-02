மாவட்ட செய்திகள்

பவானிசாகர் வனப்பகுதியில் 2 புலிகளுக்கு இடையே கடும் சண்டை, ஒரு புலி சாவு + "||" + The fierce fighting between two Tigers in Bhavani Sagar forest, a tiger death

