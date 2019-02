மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிக்காத வகையில் மின்சார பஸ்கள் விரைவில் கொண்டு வரப்படும் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Minister informed that electric buses will soon be brought to the environment

சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிக்காத வகையில் மின்சார பஸ்கள் விரைவில் கொண்டு வரப்படும் அமைச்சர் தகவல்