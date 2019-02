மாவட்ட செய்திகள்

நாலச்சோப்ராவில் சொத்துக்காக தாயை கழுத்தை அறுத்து கொன்ற மகன் கைது + "||" + In nalaccopra For property The mother cut the neck and killed Son arrested

நாலச்சோப்ராவில் சொத்துக்காக தாயை கழுத்தை அறுத்து கொன்ற மகன் கைது