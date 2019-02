மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளத்தில் செல்லும் வகையில் ஆம்புலன்ஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + The ambulance is being prepared for flooding by Minister Wijepabaskar

வெள்ளத்தில் செல்லும் வகையில் ஆம்புலன்ஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்