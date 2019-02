மாவட்ட செய்திகள்

இருசக்கர வாகனங்களை வாடகைக்கு விடுவதை தடை செய்யவேண்டும் ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Hire of bicycles should be banned

இருசக்கர வாகனங்களை வாடகைக்கு விடுவதை தடை செய்யவேண்டும் ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் வலியுறுத்தல்