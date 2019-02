மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.5 லட்சம் புயல் நிவாரண பெட்டகங்கள் தீயில் எரிந்து நாசம் போலீசார் விசாரணை + "||" + Rs 5 lakh storm relief boxes placed at the government school were burned in the fire and the cops were interrogated

அரசு பள்ளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.5 லட்சம் புயல் நிவாரண பெட்டகங்கள் தீயில் எரிந்து நாசம் போலீசார் விசாரணை