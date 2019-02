மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு: திருப்பூரில், பெரியாரிய கூட்டமைப்பினருக்கு அடி–உதை கருப்புக்கொடி தீ வைத்து எரிப்பு; ஒருவர் மண்டை உடைப்பு + "||" + Opposition to Modi's visit to tirupur Black flame burning fire One breaks the skull

பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு: திருப்பூரில், பெரியாரிய கூட்டமைப்பினருக்கு அடி–உதை கருப்புக்கொடி தீ வைத்து எரிப்பு; ஒருவர் மண்டை உடைப்பு