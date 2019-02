மாவட்ட செய்திகள்

நல்லூர் பொன்முத்துநகர் பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை செயல்படுத்த கூடாது பொதுமக்கள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Do not implement mitigation management plan Petition to the public collector

நல்லூர் பொன்முத்துநகர் பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை செயல்படுத்த கூடாது பொதுமக்கள் கலெக்டரிடம் மனு