மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் நெகிழ்ச்சி: காதலர் தினத்தில் மனைவி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து கணவர் மரியாதை + "||" + The elderly in Pudukkottai: On the day of Valentine's day, the husband has the honor of dressing up the wedding of the wife

புதுக்கோட்டையில் நெகிழ்ச்சி: காதலர் தினத்தில் மனைவி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து கணவர் மரியாதை