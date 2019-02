மாவட்ட செய்திகள்

வெவ்வேறு விபத்துகளில் பலியான 2 பேர் உள்பட3 பேரின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.44¾ லட்சம் நஷ்ட ஈடுதஞ்சை கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The families of 3 families have a compensation of Rs. 44 lakh Tanjore court order

