மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம்–ராமேசுவரம் இடையே நான்கு வழிச்சாலை பணிக்காக நிலங்கள் அளவீடு செய்யும் பணி + "||" + Between Ramanathapuram-Rameswaram Measurement of land for four paved works

ராமநாதபுரம்–ராமேசுவரம் இடையே நான்கு வழிச்சாலை பணிக்காக நிலங்கள் அளவீடு செய்யும் பணி