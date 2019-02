மாவட்ட செய்திகள்

ஆவின் மூலம் நாளொன்றுக்கு 70 ஆயிரம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் கலெக்டர் கணேஷ் தகவல் + "||" + Ganesh informed that 70,000 liters of milk procurement collected by Aavin

ஆவின் மூலம் நாளொன்றுக்கு 70 ஆயிரம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் கலெக்டர் கணேஷ் தகவல்