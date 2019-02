மாவட்ட செய்திகள்

சுரங்கப்பாதையில் சீரமைப்பு பணி நிறைவு, குந்தா அணையில் மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடக்கம் + "||" + The Kunda dam is the beginning of power generation

சுரங்கப்பாதையில் சீரமைப்பு பணி நிறைவு, குந்தா அணையில் மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடக்கம்