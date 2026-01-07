இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 07-01-2026
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 7 Jan 2026 9:20 AM IST
மோடி என் மீது வருத்தத்தில் உள்ளார் - டிரம்ப்
நான் விதித்துள்ள வரிகளால் பிரதமர் மோடி தற்போது மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்பது எனக்கு தெரியும் என டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
- 7 Jan 2026 9:17 AM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு இன்று உள்ளூர் விடுமுறை
அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கும், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 7 Jan 2026 9:16 AM IST
ஜெர்மனி அதிபர் 2 நாள் பயணமாக இந்தியா வருகை
இந்தியாவுக்கான தனது முதல் பயணத்தின் போது, மெர்ஸ் அகமதாபாத் மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களுக்குச் செல்கிறார்.
- 7 Jan 2026 9:14 AM IST
3 மாசம் தான்னு சொன்னாங்க...புற்றுநோயை வென்று வந்தது பற்றி யுவராஜ் சிங் உருக்கம்
3 முதல் 6 மாதங்கள் மட்டுமே உயிருடன் இருப்பீர்கள் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாக அவர் கூறினார்.
- 7 Jan 2026 9:13 AM IST
இன்று வலுப்பெறுகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: தமிழகத்தில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை..!
குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 7 Jan 2026 9:12 AM IST
'சூர்யா பாடலில் விஜய்..'.. இயக்குனர் விக்ரமன் வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு
`உன்னை நினைத்து' படத்தில் விஜய் நடித்த காட்சிகளை இயக்குனர் விக்ரமன் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்டு உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.
- 7 Jan 2026 9:11 AM IST
‘ஜனநாயகன்’ தணிக்கை சான்றிதழ் விவகாரம்: ஐகோர்ட்டில் இன்று மீண்டும் விசாரணை
‘ஜனநாயகன்’ படத்துக்கு எதிரான புகாரை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தணிக்கை வாரியத்துக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவிட்டிருந்தது.
- 7 Jan 2026 9:09 AM IST
ராசிபலன் (07.01.2026): இழுபறியாக இருந்து வந்த காரியங்கள் இனிமையாக முடியும் நாள்..!
கன்னி
தம்பதிகள் தங்கள் தவறை உணர்வர். பத்திரிக்கையாளர்கள் ஏற்றம் அடைவர். நீண்ட நாள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவீர்கள். வெளி உணவுகளை தவிர்க்கவும். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் குவியும். அரசியலில் இருப்பவர்களின் புகழ் ஓங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்