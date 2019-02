மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.2 ஆயிரம் வழங்குவதற்கு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களை கண்டறிந்து பட்டியல் வெளியிட வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + The petitioner has to find the poverty line and submit the list to the Collector

ரூ.2 ஆயிரம் வழங்குவதற்கு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களை கண்டறிந்து பட்டியல் வெளியிட வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு