மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அருகே 2 ஆயிரம் ஏக்கரில் தண்ணீரின்றி கருகும் நெற்பயிர்கள்விவசாயிகள் வேதனை + "||" + 2 thousand acres Nutrients that are baked without water Farmers suffering

தூத்துக்குடி அருகே 2 ஆயிரம் ஏக்கரில் தண்ணீரின்றி கருகும் நெற்பயிர்கள்விவசாயிகள் வேதனை