மாவட்ட செய்திகள்

போலீசார்– வருவாய்த்துறையினர் பணிச்சுமையை குறைக்க தை மாதத்தில் மட்டும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தலாமே? தமிழக அரசு பரிசீலிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு யோசனை + "||" + Police-Revenue Reduction Workload Jallikattu can only be done in the month of Dhai

போலீசார்– வருவாய்த்துறையினர் பணிச்சுமையை குறைக்க தை மாதத்தில் மட்டும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தலாமே? தமிழக அரசு பரிசீலிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு யோசனை