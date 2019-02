மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மத்தியில் அமையும் கூட்டணி ஆட்சியில் அ.தி.மு.க. முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தம்பிதுரை பேட்டி + "||" + The AIADMK in the coalition government after the parliamentary election Interview with the couple who play a major role

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மத்தியில் அமையும் கூட்டணி ஆட்சியில் அ.தி.மு.க. முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தம்பிதுரை பேட்டி